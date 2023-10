Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Meloni: ''Inflazione, prezzi, energia, migrazione, sono tutte conseguenze del conflitto''

''Se vogliamo difendere l'Ucraina con forza dobbiamo anche fare attenzione a queste conseguenze'', ha detto la premier Giorgia Meloni.

Pubblicata il: 05/10/2023

"Sugli aiuti siamo sempre stati al fianco dell'Ucraina ed è quello che continueremo a fare ma, come ho detto anche agli alleati, inflazione, prezzi, energia, migrazione, sono tutte conseguenze del conflitto che rischiano di generare una stanchezza nell'opinione pubblica. Se vogliamo difendere l'Ucraina con forza dobbiamo anche fare attenzione a queste conseguenze". Così la premier Giorgia Meloni in un'intervista a Sky in cui ha confermato: "Sostenere l'Ucraina è non solo giusto ma anche un modo per difendere i nostri interessi".

