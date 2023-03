Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Meloni: ''Sostenere Kiev senza badare a gradimento dell'opinione pubblica''

''Il sostegno militare è necessario per difendere una nazione aggredita'', ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Continueremo a sostenere l'Ucraina senza badare all'impatto che questo può avere sull'opinione pubblica, il sostegno militare è necessario per difendere una nazione aggredita”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni all'Aula del Senato sul prossimo Vertice Ue.

"Considero puerile, falso, e in questa Aula lo sappiamo tutti, dire che l'Italia concentra risorse sulle armi in Ucraina sottraendola ad altri ambiti perché l'Italia sta inviando all'Ucraina materiali e componenti già in suo possesso, che per fortuna non dobbiamo utilizzare".

