Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Mosca: ''Distrutta postazione con artiglieria inviata dall'Italia''

Le forze russe hanno distrutto una postazione ucraina dove i nazionalisti avevano posizionato l'artiglieria inviata dall'Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/05/2022 - 13:58:34 Letto 767 volte

"Le forze russe hanno distrutto una postazione ucraina dove i nazionalisti avevano posizionato artiglieria (howitzer) inviata dall'Italia". Lo riferiscono le agenzie russe citando il ministero della Difesa di Mosca.

I militari hanno pubblicato un video in cui si mostra una postazione nascosta tra gli alberi. "Il Ministero della Difesa della Russia ha pubblicato un video che mostra la distruzione di una postazione di obici di fabbricazione italiana forniti all'Ucraina", ha dichiarato il Ministero in un commento alle immagini, come riporta la Tass. La posizione di tiro ucraina è stata scoperta dai sistemi di ricognizione dell'artiglieria e un'ulteriore ricognizione è stata condotta da un veicolo aereo senza pilota. Il registratore di dati del drone ha confermato che l'attacco di artiglieria ha eliminato "un plotone di artiglieri nazionalisti ucraini insieme agli obici italiani", ha dichiarato il ministero.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Wikipedia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!