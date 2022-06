Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Onu: ''La guerra non avrà vincitori, abbiamo visto perdere solo vite, case, lavoro e prospettive''

03/06/2022

La guerra in Ucraina "non avrà vincitori". Lo afferma l'Onu nel centesimo giorno dell'invasione russa.

"Questa guerra non ha e non avrà vincitori. Piuttosto, abbiamo assistito per 100 giorni a ciò che è stato perso: vite, case, lavoro e prospettive", ha affermato in un comunicato Amin Awad, segretario generale aggiunto e coordinatore Onu delle crisi per l'Ucraina

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

