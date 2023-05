vertice di pace

Ucraina: ''Serve un vertice per la pace, è necessario, l'ideale sarebbe a luglio''

Un vertice per la pace ''è necessario'' e l'Ucraina vuole che si tenga ''il prima possibile: l'ideale sarebbe luglio'', ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak.

Un vertice per la pace "è necessario" e l'Ucraina vuole che si tenga "il prima possibile: l'ideale sarebbe luglio". Tuttavia, la base per questo summit dovrebbe essere il piano di 10 punti presentato da Kiev. Lo ha detto il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, in un'intervista all'agenzia di stampa russa Interfax. L'alto funzionario ha pubblicato una parte dell'intervista sul suo canale Telegram.

