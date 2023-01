Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Stoltenberg: ''Nato deve prepararsi a fornire sostegno a lungo termine''

''Questo è l'unico modo per convincere la Russia a sedersi al tavolo, negoziare in buona fede e rispettare l'Ucraina come una nazione sovrana e indipendente in Europa'', dice Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/01/2023 - 00:29:36 Letto 740 volte

La Nato deve prepararsi a fornire all'Ucraina un sostegno a lungo termine, la guerra può protrarsi molto perché la Russia non ha nessuna intenzione di mollare la presa. E' lo scenario che Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, delinea in un'intervista alla Bbc. "Dobbiamo fornire sostegno all'Ucraina ora, compreso il supporto militare, perché questo è l'unico modo per convincere la Russia a sedersi al tavolo, negoziare in buona fede e rispettare l'Ucraina come una nazione sovrana e indipendente in Europa", le parole di Stoltenberg.

A settembre 2022, il presidente Vladimir Putin ha avviato una parziale mobilitazione, gettando le basi per un conflitto potenzialmente di lunga durata. "Le forze armate ucraine hanno avuto l'inerzia per diversi mesi, ma sappiamo altrettanto bene che la Russia ha mobilitato moltissimi uomini e molti di loro vengono addestrati in questo momento. Tutti ciò - dice Stoltenberg - "indica che la Russia sia pronta a continuare la guerra e anche a provare potenzialmente a lanciare una nuova offensiva".

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!