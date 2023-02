Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Stoltenberg: ''Non sottovalutare la Russia, pronti a pagare un alto prezzo umano con soldati mal addestrati''

''Russi pronti a pagare un prezzo alto lanciando ondate di soldati mal addestrati, anche soltanto per ottenere obiettivi minori'', dice Stoltenberg.

Secondo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, "non bisognerebbe sottovalutare i russi", perché "quello di cui mancano in qualità cercano di compensarlo con la quantità" e "nel passato hanno dimostrato di essere pronti a pagare un prezzo alto lanciando ondate di soldati mal addestrati, anche soltanto per ottenere obiettivi minori".

In un'intervista concessa a 4 giornali europei fra i quali Le Figaro, Stoltenberg dice: "Stiamo assistendo a combattimenti feroci, sia a Bakhmut sia in altri luoghi sulla linea del fronte. E registriamo anche livelli considerevoli di perdite russe. Loro pagano un prezzo elevatissimo per piccolissimi passi avanti. Il loro morale è basso e sono mal equipaggiati, la logistica è insufficiente e la leadership fa difetto".

