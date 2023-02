Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Stoltenberg: Russia prepara una nuova offensiva militare''

Stoltenberg non vede alcun segno che Mosca si stia preparando per la pace.

09/02/2023

“Mosca sta preparando una nuova offensiva militare in Ucraina” ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in visita a Washington. Stoltenberg ha riferito di non vedere alcun segno che Mosca si stia preparando per la pace.

