Ucraina, Tajani: ''Nel governo non si è discusso di nessun invio caccia a Kiev''

''Noi siamo impegnati a fare tutto ciò che è possibile affinché non ci sia una sconfitta dell'Ucraina'', dice Tajani.

"Noi siamo impegnati a fare tutto ciò che è possibile affinché non ci sia una sconfitta dell'Ucraina, ma ci possa essere una difesa del territorio di questo Paese, per poi arrivare a un accordo di pace". "Nel governo non si è parlato dell'invio di caccia a Kiev". Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"La Cina dovrebbe spingere la Russia al tavolo della pace", ha aggiunto.

