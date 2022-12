Conferenza sull'Ucraina

Ucraina, Tajani: ''Siamo portatori di pace, conferenza di Parigi è messaggio per la Russia''

''Noi siamo portatori di pace, è la Russia che ha aggredito e deve dare dimostrazione di voler fare marcia indietro'', dice Tajani.

06/12/2022

Per Antonio Tajani, la conferenza sull'Ucraina programmata per il 13 dicembre a Parigi rappresenta un "messaggio". "Vedremo cosa si potrà dire alla Russia e cosa dirà Mosca. Noi siamo portatori di pace, è la Russia che ha aggredito e deve dare dimostrazione di voler fare marcia indietro. Noi siamo sempre stati per il dialogo", ha quindi aggiunto il ministro degli Esteri.

