Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, uccisi 8mila civili e 430 bambini da inizio guerra

In Ucraina, dall'inizio della guerra, sono stati uccisi quasi 8mila civili e 430 bambini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/11/2022 - 23:45:26 Letto 705 volte

In Ucraina, dall'inizio della guerra, sono stati uccisi quasi 8mila civili e 430 bambini. Sono dati riferiti dal difensore civico ucraino, Dmytro Lubinets, citato da Ukrainska Pravda. In seguito all'invasione armata della Russia, inoltre, 10.897 persone sono rimaste ferite e in 14 milioni si sono ritrovati senza casa. Gli sfollati interni sono 6,2 milioni mentre i rifugiati (o coloro che hanno ricevuto protezione temporanea fuori dal Paese) sono 11,7 milioni.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!