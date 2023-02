Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Unicef: ''Bambini hanno vissuto un anno di orrore. Almeno 1,5 milioni sono a rischio di depressione''

L'Unicef continua a chiedere ''la fine delle ostilità''. Almeno 1,5 milioni sono a rischio di depressione, ansia, disordini da stress post-traumatico e altri problemi di salute mentale.

Secondo l'Unicef, nei 365 giorni di guerra in Ucraina, i bambini hanno vissuto un anno di "orrore".

Almeno 1,5 milioni sono a rischio di depressione, ansia, disordini da stress post-traumatico e altri problemi di salute mentale; sono raddoppiati quelli che vivono in povertà passati dal 43% all'82%; 5 milioni hanno dovuto interrompere l'istruzione.

L'organizzazione delle Nazioni Unite ricorda e "non c'è un solo aspetto della vita dei bambini su cui il conflitto non abbia avuto un impatto, con bambini uccisi, feriti, costretti ad abbandonare le loro case, a perdere un'istruzione fondamentale e a vedersi negati i benefici di un ambiente sicuro e protetto".

"L'accesso di bambini e famiglie ai servizi di base è stato devastato. Ci sono notizie - sottolinea ancora l'Unicef - di oltre 1.000 strutture sanitarie danneggiate o distrutte da bombardamenti o attacchi aerei; questi attacchi hanno ucciso e causato ferite serie ai pazienti, compresi bambini, al personale medico e hanno ristretto l'accesso alle cure. Migliaia di bambini in fuga dal conflitto in tutto il Paese non hanno ricevuto vaccini vitali per essere protetti da polio, morbillo, difterite e altre malattie che minacciano la loro vita".

L'Unicef continua a chiedere "un accesso umanitario sicuro, rapido e senza ostacoli, la fine degli attacchi ai bambini e alle infrastrutture su cui fanno affidamento, tra cui scuole, ospedali e sistemi idrici e igienici; di evitare l'utilizzo delle scuole in questo conflitto e di fermare l'uso di armi esplosive nelle aree popolate, direttamente responsabili dell'uccisione e della mutilazione di centinaia di bambini". Soprattutto, l'Unicef continua a chiedere "la fine delle ostilità".

