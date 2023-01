Urso a Kiev

Ucraina, Urso incontra Zelensky: ''Solidarietà al governo e al popolo ucraino. Conferenza ricostruzione a marzo in Italia''

''Il mio viaggio a Kiev ha confermato il rapporto privilegiato tra i nostri due Paesi'', ha detto il ministro delle Imprese, Adolfo Urso.

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha incontrato oggi a Kiev il presidente Zelensky e i vertici del governo, ''portando il messaggio del presidente Giorgia Meloni di piena solidarietà al governo e al popolo ucraino''. E' quanto si legge in una nota del dicastero. Urso ha annunciato che è in corso ''l’organizzazione di una grande conferenza sulla ricostruzione che metterà intorno al tavolo autorità istituzionali e imprese italiane e ucraine''. Il meeting in Italia che potrebbe svolgersi a marzo. "Il mio viaggio a Kiev ha confermato il rapporto privilegiato tra i nostri due Paesi", sottolinea. Gli incontri "hanno confermato una cooperazione permanente sia nella fase della ricostruzione che nel lungo periodo". L’Ucraina, secondo Urso, "guarda all’Italia e riconosce appieno quello che il popolo italiano ha fatto per sostenere la resistenza del Paese e spera che altrettanto faccia per la sua rinascita".

Con l’occasione, Urso ha firmato un accordo sulla cooperazione tecnologica e industriale con il vicepremier e ministro dell’economia, Julia Svyrydenko, che istituisce un gruppo di lavoro bilaterale che potrà coordinare la cooperazione industriale in alcuni settori strategici: logistica, alta tecnologia industriale, spazio, macchinari agricoli, start up e pmi, attrazione degli investimenti, assistenza per lo sviluppo di un marchio di solidarietà 'made in Ucraina' e collaborazione nel settore fieristico con stand ucraini all’interno delle fiere italiane. Gli esponenti del ministero dell’economia hanno presentato i 10 settori su cui intendono realizzare una partnership industriale con le imprese italiane e presentato le linee su cui si baserà il progetto di ricostruzione del Paese.

"Ho ribadito il pieno sostegno dell’Italia a un rapido avvio della ricostruzione, la continuità degli aiuti umanitari e l’attenta considerazione delle richieste di aiuto ucraino per la ricostruzione delle infrastrutture strategiche, come le reti elettriche, sia in un contesto bilaterale che europeo”, sottolinea Urso.

Nell’incontro con Yermak, il ministro ha esaminato gli sviluppi della guerra e "quello che l’Italia può ulteriormente fare per sostenere la difesa ucraina. Nella prospettiva della visita del premier Giorgia Meloni sono state affrontate anche le tematiche inerenti la conferenza dei donatori e le prospettive del piano di pace". A Kuleba ha confermato ''l’impegno italiano nello sforzo di assistenza all’Ucraina, sia applicando le sanzioni imposte alla Russia e sia nell’assistenza umanitaria e nella difesa''. Zelensky ha conferito ad Urso l'onorificenza al merito della Repubblica, per il sostegno alla causa della libertà dell’Ucraina, ha ringraziato il governo italiano per quanto ha fatto sinora e ha invitato il premier, Giorgia Meloni, a venire presto a Kiev.

