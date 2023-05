Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Viceministro della Difesa: ''Russia andrà nel panico quando inizierà la controffensiva''

Secondo il viceministro della Difesa, la situazione a Bakhmut è stato un ''momento chiave nella preparazione dell'Ucraina per la controffensiva''.

Il viceministro della Difesa ucraina Volodymyr Gavrilov ritiene che "la Russia andrà nel panico quando inizierà la controffensiva ucraina".

In un'intervista al britannico The Independent, Gavrilov ha precisato che "la propaganda russa presenta un'immagine falsa di ciò che sta realmente accadendo sul campo di battaglia e che questa guerra sarà vinta proprio sul campo, non sugli schermi televisivi e neanche su Internet".

"Non sarei sorpreso - ha aggiunto - se un giorno, forse questo mese o il mese prossimo, vedessimo qualcosa che contribuisce al collasso immediato della strategia della Russia, del suo esercito e della sua economia".

