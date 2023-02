Zelensky a Londra

Ucraina, visita a sorpresa di Zelensky a Londra

Zelensky in Gran Bretagna incontrerà le truppe che vengono addestrate nel paese e il premier Rishi Sunak.

Visita a sorpresa oggi del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in Gran Bretagna, dove incontrerà le truppe che vengono addestrate nel paese e il premier Rishi Sunak a Downing Street. Per Zelensky è la prima visita nel Regno Unito dall'inizio dell'invasione. Il presidente ucraino terrà un discorso ai Comuni, quindi proseguirà per Bruxelles.

"La visita del presidente Zelensky nel Regno Unito è una testimonianza del coraggio, della determinazione e della lotta del suo paese e una testimonianza dell'amicizia indissolubile tra i nostri due paesi", si legge in una nota diramata da Sunak. “Dal 2014, il Regno Unito ha fornito un addestramento vitale alle forze ucraine, consentendo loro di difendere il proprio paese, proteggere la propria sovranità e combattere per il proprio territorio", si legge ancora nella nota, dove Sunak si dice infine "orgoglioso per il fatto che oggi estenderemo tale addestramento dai soldati ai marines e ai piloti di jet da combattimento, assicurando che l'Ucraina abbia un esercito in grado di difendere i propri interessi anche in futuro".

Secondo i media britannici, Zelensky incontrerà tra gli altri anche i vertici della difesa e della sicurezza britannici per discutere i dettagli del programma di addestramento delle truppe ucraine, che verrà esteso in futuro ad altre categorie militari.

