Ucraina, Von der Leyen e Biden: ''Nuove misure per colpire Paesi terzi che sostengono la Russia''

Von der Leyen a Biden, Ue liberata da gas russo con aiuto Usa.

"Stiamo adottando insieme nuove misure per colpire entità di Paesi terzi che sostengono la guerra russa da qualsiasi angolo del mondo in cui venga identificato". Lo affermano il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente americano Joe Biden.

"Stiamo lavorando di pari passo per limitare ulteriormente le entrate russe, garantendo al contempo la continuità delle forniture energetiche ai mercati emergenti e ai Paesi in via di sviluppo, attraverso il tetto massimo dei prezzi fissato dal G7 per il greggio e i prodotti petroliferi di origine russa trasportati via mare".

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ringraziato gli Stati Uniti per "aver aiutato" l'Europa a liberarsi dalla dipendenza dal combustibile fossile russo. "Ci avete aiutato - ha detto nel corso dell'incontro con il presidente Joe Biden - ad affrontare la crisi energetica". "Noi - ha aggiunto - siamo uniti nel sostenere l'Ucraina che combatte per la libertà e per l'indipendenza. Faremo in modo che la Russia paghi per la sua atroce guerra. Siamo fortemente allineati nel difendere i nostri valori".

La presidente della Commissione europea ha inoltre applaudito la decisione dell'amministrazione americana di investire nelle nuove tecnologie pulite.

