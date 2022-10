Aiuti Ucraina

Ucraina, von der Leyen: ''Lavoriamo affinché Paesi Ue sostengano Kiev con 1,5 miliardi al mese''

Secondo la presidente della Commissione europea, ogni mese all'Ucraina servono dai 3 ai 5 miliardi di euro per pagare gli stipendi dei militari, delle forze di sicurezza, degli insegnanti e dei medici oltre che per le pensioni.

"Sto lavorando con i nostri Stati membri affinché l'Unione possa sostenere l'Ucraina con fino a 1,5 miliardi di euro ogni mese di guerra, che in totale sarebbero circa 18 miliardi di euro nel 2023". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, alla conferenza internazionale di Berlino sulla ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina.

Secondo la presidente della Commissione europea, ogni mese all'Ucraina servono dai 3 ai 5 miliardi di euro per pagare gli stipendi dei militari, delle forze di sicurezza, degli insegnanti e dei medici oltre che per le pensioni. "E' necessario un sostegno affidabile da parte dell'Unione Europea, dei nostri amici negli Stati Uniti e, naturalmente, delle istituzioni finanziarie internazionali. Credo sia giusto che l'Unione Europea si assuma la sua quota", ha proseguito.

Von der Leyen ha quindi sottolineato che la Russia sta ora colpendo le infrastrutture civili, in particolare gli impianti per la produzione di energia. "Stiamo lavorando con l'Ucraina per riparare questa infrastruttura ora con un miliardo di euro in assistenza di emergenza", ha precisato, aggiungendo che "finora abbiamo fornito anche 400 generatori di corrente".

