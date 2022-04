sanzioni Russia

Ucraina, von der Leyen: ''Ue si aspetta che la Cina non interferisca sulle sanzioni alla Russia''

''L'Unione europea si aspetta che la Cina si prenda le sue responsabilità come membro del Consiglio di Sicurezza dell'Onu'', dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Pubblicata il: 01/04/2022

"L'Unione europea si aspetta che la Cina si prenda le sue responsabilità come membro del Consiglio di Sicurezza dell'Onu ed eserciti la sua influenza sulla Russia". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, aggiungendo che se Pechino "non intende sostenere le sanzioni su Mosca, come minimo non interferisca".

