Ucraina, Wang Yi: ''Ue abbia ruolo attivo per la pace''

''L'Europa dovrebbe pensare seriamente alle condizioni per ottenere un cessate il fuoco e la fine della guerra'', ha detto Wang Yi.

La crisi in Ucraina "ha avuto luogo in Europa, ha ripercussioni globali e non può essere trascinata all'infinito: la Cina sostiene l'Europa affinché svolga un ruolo più attivo e costruttivo nella promozione dei colloqui di pace". Lo afferma il capo della diplomazia del partito comunista cinese Wang Yi in un' intervista ai media statali.

"L'Europa dovrebbe pensare seriamente a che tipo di condizioni possono essere create per ottenere un cessate il fuoco e la fine della guerra".

