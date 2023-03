Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''400 giorni di difesa dai russi, abbiamo realizzato un percorso colossale''

''Siamo sopravvissuti anche a questo inverno. Uno sforzo colossale e abbiamo passato la scorsa primavera, che ha ribaltato le sorti di questa guerra a favore della nostra difesa'', dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale.

Pubblicata il: 31/03/2023

"Quattrocento giorni... Quattrocentogiorni della nostra difesa contro un'aggressione su vasta scala. Questo è un percorso colossale che abbiamo realizzato". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale.

"L'Ucraina ha vissuto i giorni più terribili di quel febbraio. Siamo sopravvissuti anche a questo inverno. Uno sforzo colossale e abbiamo passato la scorsa primavera, che ha ribaltato le sorti di questa guerra a favore della nostra difesa. L'estate e l'autunno scorsi abbiamo dimostrato che la liberazione delle nostre regioni settentrionali non è stata casuale", ha detto il leader ucraino, ricordando "la battaglia per Kiev e il ritorno di Kherson, la difesa di Bakhmut e del Donbass in generale: questo è l'eroismo degli ucraini, che il mondo non dimenticherà".

"Ora stiamo preparando i nostri prossimi passi, le nostre azioni attive. Stiamo preparando l'avvicinarsi della nostra vittoria", ha detto il presidente. "Ringrazio tutti i nostri soldati e marinai, tutti i nostri sergenti e capi, tutti i nostri ufficiali e generali. Ringrazio tutti coloro che detengono questo fronte, il fronte della protezione del meglio che l'umanità ha. La prima linea per la protezione del meglio che abbiamo, la nostra Ucraina. Una, indistruttibile e per sempre libera".

