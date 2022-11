Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky accusa la Russia: ''Ancora una volta ricorre a terrore e omicidio''

Zelensky ha accusato la Russia di ricorrere al ''terrore e all'omicidio'' dopo l'uccisione di un neonato nell'attacco missilistico contro il reparto maternità di un ospedale vicino a Zaporizhzhia.

Pubblicata il: 23/11/2022

Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha accusato la Russia di ricorrere al "terrore e all'omicidio" per raggiungere i suoi scopi, dopo l'uccisione di un neonato nell'attacco missilistico contro il reparto maternità di un ospedale vicino a Zaporizhzhia.

"Il nemico ha deciso ancora una volta di provare a realizzare attraverso il terrore e l'omicidio ciò che non è riuscito a fare in nove mesi e non riuscirà a fare", ha scritto Zelensky su Telegram.

