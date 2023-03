Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky ai leader Ue: ''Con ritardi si prolunga la guerra, grazie per i Mig, ora jet moderni''

Il presidente ucraino ai leader Ue riuniti al Consiglio, ha detto che ogni ritardo nello sforzo congiunto di battere la Russia fa aumentare i rischi di un prolungamento della guerra.

23/03/2023

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è collegato con i 27 leader dell'Ue riuniti nel Consiglio europeo a Bruxelles da un treno. E' quanto si apprende da fonti a conoscenza delle discussioni.

Il presidente ucraino ai leader Ue riuniti al Consiglio, ha detto che ogni ritardo nello sforzo congiunto di battere la Russia fa aumentare i rischi di un prolungamento della guerra. Lo riporta un alto funzionario europeo. In particolare Zelensky ha menzionato cinque punti critici: il ritardo nella consegna di missili a lungo raggio, jet da combattimento, un nuovo pacchetto di sanzioni (che devono essere ampliate e non addolcite), l'attuazione della formula di pace avanzata da Kiev nonché l'inizio delle negoziazioni per l'ingresso del Paese nell'Ue.

"Ha ringraziato i Ventisette per il piano munizioni e per la fornitura dei primi Mig ma ha chiesto aerei moderni e missili di lunga gittata". Lo rende noto una fonte Ue.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Instagram Zelensky

