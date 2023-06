Ucraina, Zelensky: ''Arriveremo alla vittoria per l'Europa e al mondo libero''

"Sono grato a tutto il mondo perchè capiscono quanto sia cruciale prevalere sul 'ruscismo' (fascismo russo) in questo momento e proprio sulla terra ucraina. È fondamentale per ogni nazione confinante con lo stato terrorista russo. Sono sicuro che forniremo questa sicurezza, così necessaria, forniremo la vittoria sull'aggressione russa all'Ucraina, a tutta l'Europa e al mondo libero". Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I'm thankful to everyone in the world who understands how crucial it is that we prevail over ruscism right now and right on 🇺🇦 land. It's crucial for every nation neighboring a 🇷🇺 terrorist state. I'm sure we will provide this security – so necessary, we will provide victory over… pic.twitter.com/BwbgaCIHCX