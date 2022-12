Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Destino di milioni di persone che possono essere salvate si decide sul campo''

''Siamo gią riusciti a liberare dall'occupazione 1.888 insediamenti ma quasi altrettante cittą e villaggi ucraini rimangono sotto occupazione'', sottolinea Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/12/2022 - 00:25:20 Letto 702 volte

"Il destino di milioni di persone che possono essere salvate si sta decidendo sul campo di battaglia in Ucraina". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio alla fondazione Robert F. Kennedy per i diritti umani, come riporta Ukrinform.

"Il 24 febbraio la Russia ha iniziato una guerra totale contro di noi, una guerra in cui combattiamo per la sopravvivenza. Centinaia di nostre città e villaggi sono stati rasi al suolo dagli attacchi russi. Siamo già riusciti a liberare dall'occupazione 1.888 insediamenti ma quasi altrettante città e villaggi ucraini rimangono sotto occupazione. Questo significa che ora il destino di milioni di persone viene deciso sul campo di battaglia. Milioni che possono essere salvati", ha detto Zelensky.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!