Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Non abbandoneremo nessuno, diritto internazionale prevarrà in Donbass e in Crimea''

''Il diritto internazionale prevarrà qui, nelle terre dell'Ucraina: nel Donbass, nel Mar d'Azov, nella regione di Kherson e in Crimea'', ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/02/2023 - 00:02:00 Letto 806 volte

"L'Ucraina non abbandonerà nessuno, non lascerà nessuno al nemico. Restituiremo tutta la nostra gente e tutto ciò che è nostro dalla prigionia russa. Nel 2014, l'aggressione russa è iniziata con il sequestro della Crimea. È logico che liberando la Crimea, porremo una fine storica a qualsiasi tentativo della Russia di rovinare la vita degli ucraini e di tutti i popoli dell'Europa e dell'Asia che un tempo il Cremlino affermava di conquistare. Il diritto internazionale prevarrà qui, nelle terre dell'Ucraina: nel Donbass, nel Mar d'Azov, nella regione di Kherson e in Crimea". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale, riportato da Ukrinform.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Instagram Zelensky

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!