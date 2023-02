Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Nostra attività diplomatica molto alta ora, si trasformi presto in forniture concrete''

''L'essenziale è che ogni accordo raggiunto si trasformi al più presto in forniture concrete per la nostra difesa'', dice Zelensky.

14/02/2023

"La nostra attività diplomatica è molto alta ora. Ci sono nuovi accordi quasi ogni giorno" e "la scorsa settimana è stata particolarmente importante. Ma l'essenziale è che ogni accordo raggiunto si trasformi al più presto in forniture concrete per la nostra difesa, in concrete interazioni tra stati, in concreti documenti firmati". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale.

"Abbiamo raggiunto un'importante intesa con la Gran Bretagna sulle armi a lungo raggio e sulla necessità di accelerare la fornitura di carri armati" e "anche i nostri negoziati a Parigi con il presidente Macron e il cancelliere Scholz sono stati un incontro importante. Ci siamo parlati tutti e tre molto francamente, e questo ha permesso di trovare un'intesa comune sulle prospettive di questa guerra", ha aggiunto Zelensky.

