Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Oggi saranno 11 mesi di guerra su vasta scala. Aspettiamo i Patriot e guardiamo anche a icarri armati Abrams''

''Un giorno che passeremo allo stesso modo del 334esimo, unendo tutte le nostre forze per il bene di una cosa: per il bene della vittoria'', dice Zelensky.

"Oggi saranno esattamente 11 mesi di guerra su vasta scala. Sarà il 335esimo giorno. Un giorno che passeremo allo stesso modo del 334esimo, unendo tutte le nostre forze per il bene di una cosa: per il bene della vittoria. Per la vittoria dell'Ucraina". Coì' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video intervento serale riporta Ukrinform.

"L'Ucraina sta aspettando la consegna dei sistemi missilistici antiaerei Patriot, promessi dagli Usa e sta già esaminando la possibilità di ricevere i carri armati Abrams". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video discorso ai partecipanti alla conferenza delle Camere di commercio e industria degli Stati Uniti. Lo riporta Unian.

Zelensky ha osservato che "dopo la fine della guerra, l'Ucraina sarà in grado di offrire alle imprese americane molti progetti interessanti da realizzare".

Fonte: TGCOM24/Rai News

Fonte Immagine: Depositphotos

