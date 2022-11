Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Risponderemo e continueremo a liberare la nostra terra''

Volodymyr Zelensky dice di voler continuare a combattere per "liberare la nostra terra".

In giornata si è tenuta una riunione del comando dello Stato Maggiore per riorganizzare rifornimenti ed equipaggiamenti: "Abbiamo analizzato la situazione sul fronte energetico e ai confini. Sappiamo a cosa si sta preparando il nemico. Risponderemo e continueremo a liberare la nostra terra", ha scritto su Telegram Zelensky.

Il presidente ucraino ha annunciato che la prossima settimana lancerà una campagna di raccolta fondi per una flotta di droni marini. "E' per la protezione della nostra area marittima. Non rivendichiamo nulla che non ci appartenga", ha precisato Zelensky nel suo consueto discorso serale, citato dal Kyiv Independent. L'Ucraina sta anche lavorando a stretto contatto con i partner per ottenere più carri armati, armature, artiglieria e difesa aerea, ha aggiunto il leader ucraino.

