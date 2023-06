Sanzioni Russia

Ucraina, Zelensky: ''Russia elude le sanzioni internazionali''

''Sfortunatamente, lo stato terrorista riesce a utilizzare le tecnologie del mondo attraverso una rete di fornitori, riesce ad aggirare i regimi di sanzioni internazionali'', ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

"Ho tenuto una riunione speciale sulle sanzioni. Abbiamo analizzato in dettaglio come la Russia elude le sanzioni e chi la aiuta. Paesi diversi, società diverse, senza le quali Russia non sarebbe in grado di produrre mezzi di terrore, in particolare missili". Lo ha detto nel corso del suo discorso serale il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

"Dobbiamo chiudere tutte queste aree insieme ai partner in modo che non ci siano prodotti proveniente dal mondo libero nei missili russi e nelle armi russe", ha aggiunto.

