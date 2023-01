Terza Guerra Mondiale

Ucraina, Zelensky: ''Se non fermiamo Putin, altro che Unione Europea. Ci sarà la Terza Guerra Mondiale''

''Tutti gli stati membri della Nato saranno costretti a entrare in guerra per dimostrare che la Nato esiste davvero'', dice Zelensky.

Pubblicata il: 18/01/2023

"Se non fermiamo Putin, altro che Unione Europea. Ci sarà la Terza Guerra Mondiale, perché quando lui invaderà la Polonia, gli Stati Baltici, nessuno riuscirà a fare nulla anzi tutti entreranno nella guerra. Tutti. Anche l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, tutti gli stati membri della Nato saranno costretti a entrare in guerra per dimostrare che la Nato esiste davvero". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista a Porta a porta che sarà trasmessa stasera.

