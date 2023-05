Guerra Ucraina-Russia

Ucraina, Zelensky: ''Tutti i missili sono stati abbattuti, grazie a tutti voi, siamo europei perciò liberi'

''Abbiamo bisogno di jet moderni. Non dobbiamo lasciare nulla all'aggressore. Il 100% è garantito dalle armi e dall'addestramento'', ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento con il Consiglio d'Europa a Reykjavik.

Pubblicata il: 17/05/2023

"Tutti i missili sono stati abbattuti, grazie a tutti voi", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento con il Consiglio d'Europa a Reykjavik.

"Siamo europei perciò liberi. Un anno fa non eravamo in grado di difenderci dai missili ipersonici, oggi sono stati abbattuti tutti. Abbiamo bisogno di jet moderni. Non dobbiamo lasciare nulla all'aggressore. Il 100% è garantito dalle armi e dall'addestramento. Il 100% delle sanzioni è garantito dall'onestà. Il 100% del nostro piano di pace è affidato alla diplomazia" ha detto.

Fonte: Televideo

Fonte Immagine: Instagram Zelensky

