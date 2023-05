produzione munizioni

Ue, presentato piano per un milione di pezzi l'anno: fondamentale per sicurezza Europa e aiuti a Kiev

''E' fondamentale per la nostra sicurezza e per i nostri continui sforzi a sostegno dell'Ucraina'', dichiara l'esecutivo Ue.

03/05/2023

La Commissione europea ha presentato un piano per aumentare la produzione di munizioni in Europa, portandola a un milione di pezzi l'anno. E' previsto un fondo da 500 milioni di euro dal bilancio Ue per cofinanziare la produzione. Inoltre, nuove procedure di autorizzazione più snelle e la possibilità di utilizzare anche parte delle risorse della politica di coesione per i progetti nazionali.

"E' fondamentale per la nostra sicurezza e per i nostri continui sforzi a sostegno dell' Ucraina", dichiara l'esecutivo Ue.

