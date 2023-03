perdere peso

Ultima follia virale su Tik Tok: Tutti pazzi per il farmaco anti diabete utilizzato per dimagrire diventato introvabile

Dagli Stati Uniti l'ultima follia social su Tik Tok: ''Una puntura sulla pancia promette di far perdere peso velocemente''.

09/03/2023

Dagli Stati Uniti l’ultima follia social: "Una puntura sulla pancia promette di far perdere peso velocemente". Su Tik Tok i video con le testimonianze con circa mezzo miliardo le visualizzazioni, soprattutto tra le adolescenti.

Al centro del fenomeno virale, ci sono anche influencer e celebrità statunitensi pronte a decantarne gli effetti dimagranti, come Elon Musk che all’inizio di ottobre ha rivelato pubblicamente di essere dimagrito grazie al nuovo farmaco per l’obesità.

Il farmaco antidiabete inizia a scarseggiare

Ora il farmaco antidiabete "semaglutide" sembra iniziare a scarseggiare anche nel nostro Paese. E' per questo che l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) lo ha inserito nella lista dei farmaci carenti e in una nota informativa pubblicata sul suo sito ha chiarito: "L'aumento della domanda ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale".

I rischi per l’uso improprio del farmaco

Usando impropriamente il farmaco può accadere di perdere eccessivamente peso corporeo. Quando si perde troppo peso, laddove non ci sono molti chili in eccesso, si perde anche massa muscolare. Un quadro negativo che porta allo stravolgimento del quadro metabolico nel paziente. A lungo andare l'uso improprio può portare alterazioni metaboliche che non fanno bene alla salute.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Pixabay

