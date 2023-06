bambini

Unicef, dal 2005 315mila gravi abusi contro i bambini nel corso di guerre e conflitti

Secondo l'agenzia Onu, le violazioni commesse dalle parti in guerra in più di 30 situazioni in Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/06/2023 - 12:16:24 Letto 836 volte

Tra il 2005 e il 2022, l'Unicef ha accertato 315mila gravi abusi contro i bambini nel corso di guerre e conflitti.

Secondo l'agenzia Onu, le violazioni commesse dalle parti in guerra in più di 30 situazioni in Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina, includono 120mila bambini uccisi o mutilati (una media di 20 al giorno), almeno 105mila reclutati o utilizzati da forze armate o gruppi armati, più di 32.500 rapiti, più di 16mila vittime di violenza sessuale. Le Nazioni Unite hanno inoltre verificato più di 16mila attacchi a scuole e ospedali, e più di 22mila casi di accesso umanitario negato ai bambini.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Pixabay

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!