Uragano Ian, cresce il bilancio dei morti, Biden: ''Il più letale nella storia della Florida''

Sono 13 i morti accertati finora per il passaggio dell'uragano Ian in Florida.

Sono 13 i morti accertati finora per il passaggio dell'uragano Ian in Florida. Il numero delle vittime è in continuo aggiornamento. dopo che alla Cnn il commissario della contea di Charlotte, Chris Constance aveva dato un primo bilancio di sei vittime. "Sfortunatamente abbiamo sei morti confermati al momento", ha detto, definendo l'uragano "la catastrofe più grande che abbia mai visto nella mia vita".

Dopo una furia che ha travolto la Florida, l'uragano sta comunque perdendo forza ed è sceso ora alla categoria 2 (su 5), con venti più "deboli": 168 km orari. Il numero delle persone senza elettricità è salito intanto ad oltre 1,8 milioni. Lo riferisce sempre la Cnn.

Biden: "Uragano Ian il più letale nella storia della Florida

"C'è un rischio reale per la vita a causa dell'uragano Ian che si è abbattuto sulla Florida". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden parlando dalla sede della Federal Emergency Management Agency (Fema), che ha il compito di assistere gli Stati e gli individui in tempi di crisi.

"Non uscite di casa", ha proseguito Biden rivolgendosi ai cittadini in Florida, spiegando che "il governo federale farà tutto il possibile per rispondere alle necessità della popolazione colpita dall'uragano".

"Questo potrebbe essere l'uragano più letale nella storia della Florida", ha spiegato il presidente che ha quindi annunciato che si recherà nello Stato "non appena le condizioni lo permetteranno".

