Guerra Ucraina-Russia

Usa al Consiglio di sicurezza Onu: ''Putin deciso a congelare l'Ucraina''

''Putin ha deciso che se non può prendere l'Ucraina con la forza, congelerà il paese'', ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/11/2022 - 07:47:34 Letto 736 volte

"Vladimir Putin è determinato a ridurre le infrastrutture energetiche ucraine in macerie. Ha deciso che se non può prendere l'Ucraina con la forza, congelerà il paese". Lo ha detto l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, parlando in Consiglio di Sicurezza.

E ribadendo che gli Usa stanzieranno altri 400 milioni di dollari in aiuti militari a Kiev per "resistere all'attacco russo".

Secondo gli Usa, Vladimir Putin potrebbe usare armi chimiche in Ucraina prima di ricorrere a un confronto nucleare con la Nato, nel caso in cui le truppe di Mosca continueranno a perdere terreno nel Paese. Lo affermano funzionari statunitensi, mentre la Casa Bianca cerca di assicurarsi che gli alleati "siano preparati a un evento del genere" e preme affinché nuove risorse e investimenti vengano destinati a sistemi di rilevamento di sostanze chimiche.

Fonte: Ansa

Fonte Immagine: Depositphotos

