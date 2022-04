Guerra Ucraina-Russia

Usa e ministri Ue: ''Continuare a isolare la Russia. UCraina può vincere la guerra''

Il segretario di Stato Blinken ha incontrato a Bruxelles i ministri degli Esteri di Francia, Germania, Italia e Gb. Pentagono: ''Kiev può vincere guerra''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/04/2022 - 09:20:22 Letto 689 volte

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avuto un incontro con i ministri di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna a Bruxelles.

Gli alleati hanno discusso "il modo migliore per continuare a isolare la Russia sulla scena internazionale dopo le flagranti violazione dei diritti e dei principi internazionali, per aumentare la pressione sul Cremlino e per mettere fine alla devastante guerra contro l'Ucraina".

I ministri hanno inoltre discusso piani per fornire ulteriore assistenza umanitaria e militare a Kiev.

Per il Pentagono è "impossibile" sapere per quanto tempo durerà il conflitto, ma l'Ucraina "certamente" può vincere la guerra, ha dichiarato dal canto suo il portavoce, John Kirby.

"Gli Stati Uniti, con il G7 e l'Unione europea imporranno immediati e severi costi economici al regime di Putin per le sue atrocità in Ucraina, compresa Bucha". E' quanto si legge in una dichiarazione con cui si annunciano "devastanti misure economiche per vietare nuovi investimenti in Russia ed imporre le più pesanti sanzioni finanziarie sulle principali banche russe, diverse importanti società statali e su funzionari russi e loro familiari".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

