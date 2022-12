missili Patriot

Usa, pronti a inviare missili Patriot in Ucraina

Gli Usa si stanno preparando all'invio del sistema di difesa anti missile Patriot in Ucraina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/12/2022 - 00:37:01 Letto 700 volte

Gli Usa si stanno preparando all'invio del sistema di difesa anti missile Patriot in Ucraina. A quanto rivela la Cnn, la fornitura potrebbe essere annunciata già questa settimana. Secondo le fonti dell'emittente, si aspetta l'approvazione del segretario alla Difesa Lloyd Austin e del presidente Joe Biden, che viene però data per certa.

Non è chiaro quante batterie di Patriot verranno mandate all'Ucraina, che le ha richieste da tempo per contrastare i massicci attacchi missilistici della Russia. Ogni batteria comprende un radar, computer, generatori, un sistema di controllo e otto lanciatori, ciascuno con quattro missili.

I Patriot sono dei sistemi di difesa più efficaci contro i missili balistici e da crociera. Una volta approvato il piano, i Patriot saranno rapidamente mandati in Ucraina, mentre i soldati ucraini verranno addestrati al loro uso nella base americana di Grafenwoehr, in Germania. Kiev chiedeva da tempo questi sistemi di difesa, ma la loro fornitura pone enormi problemi logistici. Malgrado questi ostacoli, il governo americano si è deciso a mandarli a causa "della realtà di quanto avviene sul terreno", ha detto un alto funzionario americano alla Cnn, riferendosi agli attacchi missilistici russi.

Fonte: Adnkronos

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!