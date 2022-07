vacanze vip

Vacanza bollente in Sardegna per Laura Chiatti e Marco Bocci

Nelle acque della Sardegna con i figli Enea e Pablo, l'attrice gongola tra selfie bollenti, coccole di coppia e tuffi spericolati.

Pubblicata il: 28/07/2022

Ha da poco festeggiato 40 anni e 8 di matrimonio, ha raccontato di aver attraversato turbolenze e ora Laura Chiatti naviga a gonfie vele con Marco Bocci. Nelle acque della Sardegna con i figli Enea e Pablo, l’attrice gongola tra selfie bollenti, coccole di coppia e tuffi spericolati. Le sue immagini in costume da bagno sono ad alto tasso erotico, il marito è steso al suo fianco e insieme formano una coppia bomba.

“Amore mio” scrive l’attrice mostrando le foto con il marito. “Ci sono barche e barche” aggiunge poi come didascalia di un selfie insieme a Marco Bocci. E poi lo filma mentre si tuffa nelle acque cristalline e i bambini lo osservano dall’imbarcazione. Ma è l’immagine da sirenetta stesa sul motoscafo a pancia sotto a fare incetta di like. Il fisico mozzafiato della Chiatti, le curve del fondoschiena e la tranquillità del mare in una posa che lascia estasiati i fan.

