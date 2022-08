vacanze

Vacanze, 23 milioni di italiani in partenza: il 67% sceglie il mare

Torna la voglia di estero: 8,5 milioni in vacanza in terra straniera.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/08/2022 - 07:01:00 Letto 739 volte

E' un'estate boom per il turismo: solo tra luglio e agosto sono stati o andranno in vacanza oltre 23 milioni di italiani (il 70% di chi partirà). Prevale la scelta del mare, indicata da ben il 67% degli italiani. Ma torna anche la voglia di espatriare. Sono 8,5 milioni gli italiani che hanno scelto di passare un periodo di vacanza all'estero.

Significativa anche la scelta della "vacanza verde" (montagna, lago e campagna) con il 21,5% delle preferenze e delle città d'arte e dei borghi, scelta quest'ultima indicata da poco meno del 9%. A fare il punto il presidente di Demoskopika Raffaele Rio. Natura, rapporto tra qualità e prezzi, scoperta del patrimonio ed enogastronomia tra i fattori "condizionanti" per la scelta delle mete.

"Possiamo senza dubbio confermare ma, a questo punto, anche rivedere al rialzo le nostre stime, già diramate nei mesi scorsi, su tutto il 2022 in cui prevedevamo un flusso turistico di quasi 343 milioni di presenze e poco più di 92 milioni di arrivi, con una crescita rispettivamente pari al 35% e al 43% rispetto all'anno precedente" dice ancora il presidente Rio.

Vacanze all'estero

"Aumenta in modo rilevante la quota degli italiani che ha scelto di trascorrere un periodo di villeggiatura fuori dai confini nazionali. In particolare, se è vero che prevale la vacanza in Italia, indicata da ben il 74% degli italiani risulta piu' che significativo anche il 26% di chi ha effettuato o ha in programma una meta europea (19,9%) o internazionale (6,1%)". Lo dice Raffaele Rio, presidente di Demoskopika. "Interesse verso le destinazioni estere che segna un incremento di ben 16 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Quantificando il dato, circa 8,5 milioni di italiani hanno optato per una destinazione turistica fuori dal Belpaese" aggiunge.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!