Vacanze di Pasqua, oltre 10 milioni gli italiani in viaggio: il 92% resterà in Italia

Vacanze di Pasqua, oltre 10 milioni gli italiani in viaggio: il 92% resterÓ in Italia

Per Pasqua saranno 10,5 milioni gli italiani in viaggio: il 92% resterÓ in Italia, mentre l'8% sceglierÓ una localitÓ estera.

Per Pasqua saranno 10,5 milioni gli italiani in viaggio: il 92% resterà in Italia, mentre l'8% sceglierà una località estera.

Emerge dall'indagine di Federalberghi tramite Tecnè. Le mete preferite per i viaggiatori che resteranno in Italia saranno il mare (32,5%), le località d'arte (28,9%), la montagna (21,8%), i laghi (3,4%) e le località termali (2,5%). Per coloro che invece si recheranno all'estero, vincono le grandi capitali europee (74,4%), seguite dalle crociere (10,2%) e dal mare (6,3%).

Giro d'affari di 3,9 miliardi di euro

Il turismo si conferma un driver eccezionale per l'economia del territorio creando un giro di affari di 3,9 miliardi di euro. La vacanza avrà una durata media di 3,6 notti e la spesa media pro capite sostenuta (comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti) sarà pari a 371 euro. Quasi la metà dei vacanzieri (44,1%) ha deciso di ridurre la spesa per questa vacanza. La gran parte della spesa dei viaggiatori sarà destinata ai pasti (29,9%) e all'alloggio (23,0%).

Spostamenti prevalentemente in auto

Secondo Federalberghi, il giro d'affari sarebbe potuto essere ancora maggiore se non fosse stato per l'aumento del costo della vita che sta caratterizzando questo periodo. Il viaggio assorbe il 22,6% del budget, mentre allo shopping sarà destinato il 10,6%. Gli spostamenti si compiranno soprattutto in automobile, il mezzo preferito dalla stragrande maggioranza dei viaggiatori perché considerato il più comodo per muoversi senza vincoli di orario, e forse anche il meno costoso.

I motivi della vacanza

La vacanza è stata prenotata a ridosso della data di partenza: il 73,7% lo ha fatto al massimo un mese prima. La motivazione principale per la vacanza pasquale saranno il riposo e il relax (57,8%), seguito dal divertimento (35,9%). Il 22,4% degli italiani approfitterà di questa occasione per raggiungere la propria famiglia. Altri motivi che orientano la scelta della vacanza sono gli interessi enogastronomici (13,3%) e per vedere un posto nuovo (12,6%). Le attività principali consisteranno in passeggiate (70,9%), escursioni e gite (39,6%), partecipazione a eventi enogastronomici (31,9%) e a eventi tradizionali (27,7%).

