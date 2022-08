Coppie vip

Vacanze scatenate e coccole passionali per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Il gossip li vorrebbe avviati verso l'altare: loro non confermano né smentiscono, ma si mostrano sempre più complici e affiatati.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/08/2022 - 00:30:59 Letto 646 volte

E' proprio l'estate perfetta, quella di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. La coppia ha saputo coniugare impegni di lavoro e vacanze strepitose, concedendosi ai follower e agli impegni mondani ma riuscendo anche ritagliare del tempo per loro. Postano sui social scatti imperdibili, tra coccole appassionate e momenti di spensieratezza. Nel frattempo si fa sempre più insistente il gossip che li vorrebbe avviati verso l'altare: loro non confermano né smentiscono, ma si mostrano sempre più complici e affiatati.

"Anime che si cercano… e si trovano" scrivono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli condividendo su Instagram una serie di scatti che li ritraggono persi nelle braccia l'una dell'altro. La loro storia d'amore è iniziata un anno e mezzo fa sotto le telecamere del "Grande Fratello Vip" ed è proseguita sui social, sotto l'occhio attento di milioni di follower che li adorano. Dalla Puglia alla Costa Smeralda, fino a Maratea: il loro amore non conosce confini.

"Un'estate incredibile" la definisce Giulia Salemi. Sui social ha condiviso le immagini di coppia con Pierpaolo Pretelli, mentre il settimanale Chi l'ha paparazzata in barca insieme al compagno, Irama e Federico Rossi. Le sue foto in bikini o con outfit mozzafiato fanno battere i cuori dei follower e lei si pavoneggia davanti all'obiettivo, sempre maliziosa e sorridente.

Voci di crisi sono apparse come una nuvola passeggera sull'estate di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, subito spazzate via dall'indiscrezione di Dagospia che al contrario li vorrebbe a un passo dalle nozze. Approfittando di un momento d'oro dal punto di vista professionale, la coppia starebbe pianificando il grande passo. Giulia ha già conosciuto Leonardo, il figlio che il suo ex ha avuto da Ariadna Romero, ed è stato un successo. Per il momento restano focalizzati sul godersi il più possibile l'estate. La Salemi posta il video dei momenti più belli e scrive: "To be continued..." Le vacanze non sono finite: ne vedremo ancora delle belle.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Giulia Salemi

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!