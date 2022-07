Valeria Marini

Valeria Marini, nuovo fidanzato per la showgirl e confessa: ''Un anno fa volevo farmi suora''

Un periodo di difficoltà e la sua forte spiritualità l'hanno portata a un passo dall'entrare in convento, ma ora è felice con un uomo accanto.

Ha sempre avuto una fede fortissima che non l'ha mai abbandonata, ma un anno fa Valeria Marini, complice un momento pieno di difficoltà personali, è stata addirittura a un passo dall'entrare in convento. Lo ha rivelato la stessa showgirl in un'intervista al Corriere della Sera, nella quale ha parlato della sua forte spiritualità ma anche del suo nuovo amore con Eddy Siniscalchi.

Valeria ha attraversato un periodo difficile e la fede è stata la sua ancora di salvezza. "Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento. Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante" ha raccontato nell'intervista.

Nonostante abbia abbandonato l'idea di prendere i voti, la Marini prega spesso: "Tutte le sere. Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento... Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo Papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo" ha affermato.

Valeria di recente ha anche trovato finalmente l'amore. Lui è Eddy Siniscalchi, imprenditore di 35 anni, 20 meno della showgirl che a proposito commenta: "L’età è solo un numero". Con lui le cose vanno a gonfie vele e lei non potrebbe essere più felice di così: "È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama ‘Vita mia’. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera".

