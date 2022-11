Vasco Rossi a Palermo: al Renzo Barbera il 22 e 23 giugno

Anche l'estate 2023 sarà nel segno di Vasco. Il Blasco ha annunciato otto nuove date in quattro città per l'anno prossimo, "una prosecuzione del tour 2022".

Si parte dallo stadio di Bologna il 6 e 7 giugno, poi l'Olimpico di Roma il 16 e 17 giugno, il Barbera a Palermo il 22 e 23 giugno, l'Arechi di Salerno il 28 e 29 giugno.

VASCO LIVE 💥

IL TOUR 2023 💥😎



👉 Finalmenteeentee si torna negli stadi 👈



On the road again! Il Vasco Live Tour prosegue nel 2023 in altre città con doppie date: Bologna, Roma, Salerno e Palermo. https://t.co/NylcMnO3T4 pic.twitter.com/aZZF4FxCsH