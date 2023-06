Concerto Vasco Rossi

Vasco Rossi arriva a Palermo: ''Finalmente torno dopo 18 anni, amo la Sicilia, i siciliani e le siciliane''

''Non vedo l'ora di farvi vivere lo spettacolo più potente ed emozionante al mondo! Palermo SPOGLIAMI'', ha scritto Vasco Rossi sul suo profilo Instagram.

22/06/2023

"Siamo a Palermo. Quanto amo la Sicilia, i siciliani… E… siciliane. Non vedo l’ora di farvi vivere lo spettacolo più potente ed emozionante al mondo! Palermo SPOGLIAMI". Lo ha scritto Vasco Rossi sul suo profilo Instagram.

"Finalmente a Palermo!!! Ci torno dopo 18 anni! L'ultima volta ci sono stato nel 2005 al Velodromo Borsellino, mentre allo stadio Barbera, detto anche La Favorita, sono stato... nel 1985 durante il tour Cosa succede in città, poi non ho potuto andarci più perché non era disponibile e quest'anno sono felice di riaprirlo al Rock!! Evviva!!!"

Fonte Immagine: Instagram Vasco Rossi

