Vertice Nato, Stoltenberg: ''Russia una minaccia diretta alla nostra sicurezza''

Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, afferma che ''in questo momento affrontiamo la sfida più grande dalla Seconda guerra mondiale''.

Il vertice Nato che si apre a Madrid è un summit "storico e trasformativo": a dirlo è il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, secondo il quale in questo momento "affrontiamo la sfida più grande dalla Seconda guerra mondiale".

La Russia, sottolinea infatti Stoltenberg, pone "una minaccia diretta alla nostra sicurezza", e anche per questo l'ok della Turchia all'ingresso di Svezia e Finlandia nell'Alleanza è "vantaggioso per tutti".

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito ancora una volta che la Russia non ha il diritto di rimanere nel Consiglio di sicurezza dell'Onu.

"In qualsiasi altra parte del mondo un'organizzazione come la Russia che prende di mira i civili verrebbe indicata come terrorista", ha detto in video conferenza alla riunione dei Quindici .

