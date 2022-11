Vertice Ue

Vertice Ue, von der Leyen: ''Visita Meloni a Bruxelles segnale forte''

La presidente della Commissione ringrazia la presidente del Consiglio: ''E''stata una buona opportunitÓ per scambi su temi fondamentali''.

"Grazie Giorgia Meloni per il segnale forte mandato dalla tua visita alle istituzioni Ue come primo viaggio all'estero". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, via social al termine del colloquio con la premier italiana.

E' stata una buona opportunità per scambi su temi fondamentali che vanno dal sostegno all'Ucraina, all'energia, fino al piano Next Generation Eu per l'Italia e alle migrazioni".

