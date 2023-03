Vertice Russia-Cina

Vertice Xi Jinping - Putin, il presidente russo: ''Guardiamo con interesse alle proposte della Cina''

''Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina'', ha detto Putin a Xi Jinping.

Si è concluso il primo incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Un incontro preparatorio in vista dell'inizio ufficiale dei colloqui, previsto per oggi, martedì, alle 15 ora locale (le 13 in Italia). Al centro dell'incontro – fa sapere l'agenzia di stampa Ria Novosti – la cooperazione bilaterale, la situazione in Ucraina e il piano proposto da Pechino per risolvere la crisi.

"Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina – ha detto Putin a Xi Jinping. Il presidente cinese ha detto al suo omologo russo che Mosca e Pechino "condividono obiettivi simili".

