Vittoria compie 2 anni: piovono auguri social per la baby influencer secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez

Vittoria Lucia Ferragni spegne due candeline, ma la figlia di Chiara Ferragni e Fedez è già una baby influencer che fa impazzire il web.

Le sue marachelle, le smorfie e le dolci moine, uniti alla passione spropositata per qualunque cosa sia commestibile l’ha resa un baby personaggio imperdibile. I fan dei Ferragnez scalpitano per vedere cosa combina ogni giorno la piccolina di casa che pare dare del filo da torcere a tutti sbaragliandoli a suon di sorrisoni.

Chiara Ferragni ha anticipato a tutti nelle Storie annunciando per il 23 marzo il compleanno di Vittoria. Ma lei e Fedez avevano già postato anche un album al parco con la piccolina, vestita tutta di rosa con l’outfit firmato dalla mamma, e due simpatici codini. Il rapper l’ha filmata intenta a suonare e poi ha ricordato la passione per il cioccolato della figlia. A dirla tutta, la piccola Vitto adora mangiare e scambierebbe qualunque cosa per un prelibato bocconcino da assaggiare. Anche nonna Marina di Guardo ha postato una serie di immagini con la nipotina con gli “auguri alla meravigliosa Vittoria”.

