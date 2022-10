musica

''Voglio la gonna'' è il nuovo disco di Luigi Strangis

Il vincitore dell'ultima edizione di ''Amici'' pubblica il suo album di esordio, ''Voglio la gonna''.

17/10/2022

Luigi Strangis, il vincitore dell'ultima edizione di "Amici", pubblica "Voglio la gonna", suo primo album. Un traguardo a cui arriva dopo alcuni singoli che hanno confermato quanto di buono il giovane talento aveva mostrato nella scuola di Maria De Filippi.

Luigi Strangis non si ferma. Dopo le tappe estive che lo hanno visto protagonista del suo primo vero e proprio tour questa estate, ora pubblica l'album di esordio e poi porterà i nuovi brani dal vivo in due live il 16 novembre all’Alcatraz di Milano e il 20 novembre all’Atlantico di Roma. Ma non solo. Dal 27 ottobre sarà nei cinema come protagonista del nuovo film live-action per famiglie "Il Talento di Mr. Crocodile", in cui interpreta le canzoni italiane del coccodrillo Lyle, che nella versione originale sono cantate dal cantautore canadese Shawn Mendes.

